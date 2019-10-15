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Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

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Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкаре следует незамедлительно прекратить боевые действия в Сирии. 

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.

«США не давали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию», — заявил Пенс.

Он также добавил, что скоро отправится в регион, чтобы попытаться стать посредником в кризисе.

«Соединенные Штаты Америки просто не намерены терпеть вторжение Турции в Сирию. Мы призываем Турцию отказаться, положить конец насилию и сесть за стол переговоров», — заявил Пенс.

Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября, передавал RT. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Предполагается, что данная мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Анкара обращала внимание, что операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»11. Напомним, курдские боевики не воевали против террористов ИГ1, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора. 

США, ранее снабжавшие курдских боевиков оружием и оказывавшие им всестороннюю поддержку, вывели свои войска из региона до начала турецкой операции. По словам лидеров курдских вооруженных формирований, Вашингтон «продал» их, оставив один на один с Турцией.

В ночь на вторник стало известно, что США ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, а также против глав этих ведомств. В санкционный список Вашингтона попали министр обороны Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Солу.

Вечером в понедельник Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. По его словам, в Сирии остается лишь небольшое число американских военных, которые находятся в южной части арабской республики. Американский президент отметил, что часть подразделений остается в САР, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года», когда террористы распространили свое влияние в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Reuters
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