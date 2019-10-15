Помпео назвал цель антитурецких санкций США

Вашингтон, 15 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил мотивы Вашингтона при введении санкций против Анкары.

Как отметил Помпео, США путем введения санкций пытаются оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военную операцию на северо-востоке Сирии. По словам госсекретаря, подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ дает возможность введения дополнительных ограничений против турецких должностных лиц.

Помпео заявил, что Вашингтон требует от Анкары прекращения огня.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США ввели антитурецкие санкции, Трамп подписал соответствующий исполнительный указ. В санкционный список попали турецкие министерства обороны и энергетики, а также главы этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Также в перечень вошел глава МВД Турции Сулейман Солу.

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира». Он заявил, что целью военных действий является зачистка территории от угрожающих безопасности Турции арабско-курдских формирований и боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), а также ликвидация «коридоров», по которым на турецкую территорию попадают террористы и оружие.

Напомним, курдские «Демократические силы Сирии» в ходе войны в САР заняли районы вдоль турецкой границы, где проживало в основном арабское суннитское население. Вооруженные бандиты терроризировали местных жителей, принудительно мобилизуя их в свои подразделения, дискриминируя по национальному признаку. В регионе зафиксировано множество случаев грабежа и насилия под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

В течение нескольких дней проведения антитеррористической операции Турция уничтожила более 550 боевиков. Курдские отряды в ответ обстреляли приграничные турецкие населенные пункты, в результате погибли мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.