МГУ и СПбГУ возглавили рейтинг ведущих вузов Восточной Европы 

Москва, 15 октября. МГУ имени М. В. Ломоносова, Петербургский и Новосибирский государственные университеты заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщает пресс-служба проекта «5-100», призванного повышать престиж российского высшего образования в мире, в шестой рейтинг QS вошли в общей сложности 350 университетов. Россию представляют 105 учебных заведений.

«Лидером рейтинговой таблицы стал МГУ имени М. В. Ломоносова, второе место занял СПбГУ, на третьем расположился НГУ», — говорится в сообщении.

В топ-50 также вошли Томский госуниверситет (8 место), Московский физико-технический институт (11), Высшая школа экономики (17), МИФИ (24), Томский политех (30) и другие. В первой сотне рейтинга оказались 23 российских вуза. Три года назад их было значительно меньше — всего 14.

Региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева отметила, что многие российские вузы улучшили свои показатели по параметрам «репутация среди работодателей» и «академическая репутация».

В середине сентября сообщалось, что в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education вошли 39 высших учебных заведений из России. Выше всех в рейтинге (189-е место) расположился МГУ имени М.В. Ломоносова. Как сообщал RT, в топ-300 вошли МФТИ и Высшая школа экономики. В 2018 году лидером от России (199-е место) также стал МГУ. Тогда в рейтинг вошли 35 вузов из России.