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Колонна бронетехники САА выдвинулась из Ат-Табки на север Сирии

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Колонна бронетехники САА выдвинулась из Ат-Табки на север Сирии

Дамаск, 15 октября. Крупные подразделения Сирийской арабской армии начали движение в сторону северных регионов страны из города Ат-Табка. Об этом сообщает Twitter-аккаунт ModeratorDefcon.

Видео с колонной военной техники, движущейся на север, было опубликовано в Twitter. Как сообщается, направляющиеся к границе с Турцией сирийские подкрепления, входят в состав Четвертого корпуса САА. Колонна состоит из 75 единиц военной техники, 12 танков, а также шести БМП и БТР.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает «Газета.ру». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ModeratorDefcon
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