Колонна бронетехники САА выдвинулась из Ат-Табки на север Сирии

Дамаск, 15 октября. Крупные подразделения Сирийской арабской армии начали движение в сторону северных регионов страны из города Ат-Табка. Об этом сообщает Twitter-аккаунт ModeratorDefcon.

Видео с колонной военной техники, движущейся на север, было опубликовано в Twitter. Как сообщается, направляющиеся к границе с Турцией сирийские подкрепления, входят в состав Четвертого корпуса САА. Колонна состоит из 75 единиц военной техники, 12 танков, а также шести БМП и БТР.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает «Газета.ру». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

Huge Syrian army reinforcements belonging to 4th corps of SAA has begun moving towards northern syria from Tabqa city. The reinforcements consists of 75 Military vehicles,12 tanks,6 APC and armored vehicles.#SAA #SDF #Rojava #Twitterkurds #Manbij pic.twitter.com/ERYO6ymayQ — defcon moderator (@ModeratorDefcon) October 14, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.