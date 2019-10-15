США вывели дипломатов из Сирии в Иракский Курдистан

Дамаск, 15 октября. США вывели своих дипломатов из Сирии в Иракский Курдистан на фоне антитеррористической операции Турции против курдских боевиков.

Американские дипломаты, занимавшиеся «стабилизацией обстановки» на севере Сирии в районе города Манбидж, эвакуированы в Эрбиль — город, находящийся на территории Иракского Курдистана.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил турецкий журналист Али Озкок, приведя в доказательство данные с сайта FlightRadar, по которым можно судить, что дипломатов вывезли самолетом L-100 Hercules с бортовым номером N2679C.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на минувшей неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «оппозиционных» «Сирийских демократических сил» (SDF), а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» (запрещена в РФ), курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

Ситуация вызвала обоснованные опасения у Анкары, после чего было решено навести в регионе порядок.

США, ранее активно поддерживавшие курдских боевиков и называвшие их «борцами за свободу и демократию», фактически бросили их на произвол судьбы. Как пишет «Газета.ру», накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские войска практически полностью выведены с сирийской территории, за исключением немногочисленных подразделений, которые останутся на юге арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.