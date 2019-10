США вывели дипломатов из Сирии в Иракский Курдистан

Дамаск, 15 октября. США вывели своих дипломатов из Сирии в Иракский Курдистан на фоне антитеррористической операции Турции против курдских боевиков.

Американские дипломаты, занимавшиеся «стабилизацией обстановки» на севере Сирии в районе города Манбидж, эвакуированы в Эрбиль — город, находящийся на территории Иракского Курдистана.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил турецкий журналист Али Озкок, приведя в доказательство данные с сайта FlightRadar, по которым можно судить, что дипломатов вывезли самолетом L-100 Hercules с бортовым номером N2679C.

BREAKING: #US ferrying its personel from #Manbij, #Syria to #Erbil, #Iraq using Tepper Aviation L-100-30 Hercules N2679C STATE33. pic.twitter.com/jCSvHZ0V1V



