США ввели санкции против министерств и граждан Турции

Вашингтон, 15 октября. США ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, а также против глав этих ведомств.

Как сообщает министерство финансов США, в санкционный список Вашингтона попали министр обороны Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Солу.

Уточняется, что санкции введены в связи с ситуацией в Сирии.

На прошлой неделе Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную на зачистку региона от боевиков вооруженных курдских формирований, ранее поддерживаемых Вашингтоном, а также укрывающихся здесь террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

Курдские боевики вошли в этот район, населенный преимущественно арабами, в ходе войны в Сирии. Под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ), они фактически оккупировали территорию к востоку от Евфрата, заключая соглашения с террористами и дискриминируя местное суннитское население.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, курдские боевики организовали «коридоры», по которым в Турцию проникают террористы и поставляется оружие. Анкара назвала «Источник мира» антитеррористической операцией, итогом которой должно стать создание «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы.

США, ранее снабжавшие курдских боевиков оружием и оказывавшие им всестороннюю поддержку, вывели свои войска из региона до начала турецкой операции. По словам лидеров курдских вооруженных формирований, Вашингтон «продал» их, оставив один на один с Турцией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что американские сенаторы пригрозили Турции «наказанием» вплоть до приостановки членства Анкары в НАТО. По словам Трампа, Вашингтон готов «разрушить турецкую экономику», если Анкара «позволит себе чересчур многое».

1 Организация запрещена на территории РФ.