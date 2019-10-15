Молодой сириец рассказал, как курды угрожали его семье, требуя воевать за PKK/YPG

Анкара, 15 октября. Один из молодых сирийцев, которые были насильно мобилизованы курдскими формированиями на северо-востоке САР, рассказал, какими методами курды принуждают местное население вступать в их отряды.

По его словам, курдские террористы угрожали его семье, если он не подчинится им.

«Мы направлялись в Хасаку из нашей деревни, чтобы оказать медицинскую помощь моему отцу. К нам вышли террористы из «Рабочей партии Курдистана» (PKK/YPG). Они сказали мне: «Присоединяйся к нам, иначе мы убьем и тебя, и твоего отца», — рассказал он журналистам агентства TRT World.

По его словам, террористы привели его в населенный пункт Рас-аль-Айн, где выдали оружие и боеприпасы.

«Как только турецкие солдаты пересекли границу, я сдался им», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что турецкие военнослужащие обращались с ним хорошо и даже пригласили на ужин. Также он обратился к другим молодым людям, которые были насильно мобилизованы курдами, призвав их сдаваться турецкой армии.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о принудительной мобилизации, которую проводят курды на удерживаемых территориях Сирии. После начала турецкой антитеррористической операции, связанные с РПК боевики открыто заявили, что попавшие под принудительную мобилизацию граждане Сирии рискуют отправиться прямиком на передовую, в отряды, которые уже сейчас участвуют в боях против турецкой армии или протурецких формирований. Курдские террористы рассчитывают задержать продвижение турецких войск, бросив против них плохо подготовленных призывников, чтобы выиграть время для оказания политического давления на Турцию или вывода наиболее ценных своих кадров.

Напомним, что 9 октября началась турецкая военная операция в САР для зачистки восточного побережья Евфрата Сирии от курдских террористов, действующих рука об руку с террористами ИГ1. После Турция планирует создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4, пишет «Газета.ру». В данную зону выведут сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

“They said, ‘You have to join us, or we will kill you and your father.’”



A Syrian man who was forcibly recruited by YPG/PKK terrorists has spoken out after surrendering to Turkish forces pic.twitter.com/TpT126h0SK — TRT World (@trtworld) October 14, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.