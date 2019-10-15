Военные РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба КНШ. При этом детали переговоров держатся в секрете.

В сообщении уточняется, что военачальники «обменялись мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес в Сирии». При этом в пресс-службе подчеркнули, что стороны «договорились не разглашать конкретные детали своего разговора».

Пресс-служба Минобороны РФ также сообщила о переговорах Милли и Герасимова, не сообщая подробности.

Напомним, сейчас в Сирии проходит антитеррористическая операция Турции «Источник мира». Как сообщал RT, Анкара проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Предполагается, что данная мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

В ночь на вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. По словам главы Белого дома, в Сирии остается лишь небольшое число американских военных, которые находятся в южной части арабской республики.

По словам главы Белого дома, часть подразделений остается в Сирийской Арабской Республике, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года», когда террористы распространили свое влияние в Сирии и Ираке.