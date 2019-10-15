МИД Турции назвал невыполнение обещаний США главной причиной начала операции в Сирии

Анкара, 15 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал причиной военной операции «Источник мира» на севере Сирии невыполнение обещаний со стороны США.

«Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США» — заявил министр иностранных дел Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября, передавал RT. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Предполагается, что данная мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Анкара обращала внимание, что операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Напомним, курдские боевики не воевали против террористов ИГ1, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора.

До начала операции президент США Дональд Трамп отдал указ о выводе американских сил из районов, где должны были начаться боевые действия.

В понедельник стало известно, что Трамп готовит санкции в отношении бывших и нынешних турецких чиновников в связи с проводимой в Сирии операцией. По словам главы белого дома, ограничительные меры коснуться «любых лиц, которые участвовали в дестабилизирующих действиях в северной Сирии». Помимо этого он пригрозил поднять пошлины на сталь на 50% и прекратить торговые переговоры по договорам на сумму 100 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.