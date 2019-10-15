Посольство РФ подтвердило, что в аэропорту Барселоны находятся россияне

Барселона, 15 октября. Пассажиры из Москвы продолжают находиться в аэропорту Барселоны, где проходит акция сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает посольство России в Мадриде.

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — отметили в российской дипмиссии.

Кроме того, еще один рейс с россиянами прибыл в аэропорт через несколько часов после публикации сообщения посольства. Как отметили российские дипломаты, ситуация находится под контролем местных правоохранительных органов, посольство продолжает следить за событиями.

В ряде городов Каталонии вспыхнули протесты после того, как суд вынес решение по делу каталонских политиков, которые участвовали в организации референдума о независимости. Все они были приговорены к тюремным срокам до 13 лет по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате, пишет газета «Известия».

Напомним, что по итогам референдума, проведенного в Каталонии 1 октября 2017 года, была подписана декларация о независимости республики. Однако ее активацию заблокировал глава женералитета Карлес Пучдемон, который решил наладить диалог с центральными властями.

Власти Испании немедленно заявили, что референдум в Каталонии нарушает конституцию страны, и Мадрид не станет признавать его результаты. Некоторые страны поддержали позицию Испании, однако раскритиковали королевство за слишком жесткие действия полиции во время задержания участников референдума.