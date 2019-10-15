Трамп призвал Турцию возвращать сирийских беженцев на добровольной основе

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Турции, чтобы те проводили возврат сирийских беженцев в страну на добровольной основе и обеспечивала безопасность своим гражданам. Данное требование содержится в документе, который был опубликован американским президентом в своем Twitter.

В данном документе сообщается о том, что Трамп подписал указ, дающий США право вводить санкции против турецких властей, а также любых лиц, которых Белый дом посчитает причастными к дестабилизации обстановки в Сирии. Кроме того, Трамп заявил, что повысит на 50% пошлины на турецкую сталь, сообщает газета «Известия».

Ранее американский президент потребовал, чтобы Турция и курдские формирования не допустили побега заключенных боевиков террористической группировки «Исламское государство»1.

Напомним, что 9 октября началась турецкая антитеррористическая операция в САР для зачистки восточного побережья Евфрата Сирии от курдских террористов, действующих рука об руку с террористами ИГ1. После Турция планирует создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. В данную зону выведут сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, пишет «Газета.ру». Власти США заблаговременно вывели свои силы с территории проведения операции, перебазировав их на юг страны. По словам Трампа, США намерены сохранить небольшой контингент на юге Сирии. Стоит отметить, что американские войска, в отличие от российских ВКС или иранских сил, находятся на территории САР незаконно.

1 Организация запрещена на территории РФ.