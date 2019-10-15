Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих.

По словам главы Белого дома, в Сирии остается лишь небольшое число американских военных, которые находятся в южной части арабской республики.

«Я вывожу остающихся военнослужащих США с северо-востока Сирии. Силы США разгромили халифат ИГ1 (организация запрещена в РФ). Силы США, покидающие Сирию, будут развернуты в новом месте и останутся в регионе», — написал Трамп в своем Twitter.

Американский президент отметил, что часть подразделений остается в Сирийской Арабской Республике, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года», когда террористы распространили свое влияние в Сирии и Ираке.

«Силы США в небольшом количестве остаются в гарнизоне «Ат-Танф» на юге Сирии, чтобы продолжать противостоять действиям остатков ИГ (запрещена в РФ)», — отметил Трамп.

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира». По его словам, целью военных действий является зачистка территории от угрожающих безопасности Турции арабско-курдских формирований и боевиков ИГ (запрещена в РФ), а также ликвидация «коридоров», по которым на турецкую территорию попадают террористы и оружие.

Напомним, курдские «Демократические силы Сирии» в ходе войны в САР заняли районы вдоль турецкой границы, где проживало в основном арабское население. Вооруженные бандиты терроризировали местных жителей, принудительно мобилизуя их в свои подразделения, дискриминируя по национальному признаку. В регионе зафиксировано множество случаев грабежа и насилия под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

В течение нескольких дней проведения операции «Источник мира» Турция уничтожила более 550 террористов. Курдские отряды в ответ обстреляли приграничные турецкие населенные пункты, в результате чего погибли мирные жители.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Евросоюз призвал Турцию вывести войска из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.