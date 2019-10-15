Девушка Бари Алибасова-младшего рассказала о побоях

Москва, 15 октября. Подруга Бари Алибасова-младшего Мария Клюева зафиксировала побои и готовится заявить в полицию на своего бойфренда, сообщил адвокат девушки Александр Бенхин.

По словам адвоката, Клюева встречается с сыном известного продюсера с марта этого года. По ее словам, он и раньше поднимал на нее руку, однако после случая, который произошел 23 сентября она опасается за свое здоровье.

Юрист сообщил телеканалу «360», что, согласно экспертизе, в тот день Марии были нанесены не менее 26 травматических воздействий тупыми предметами. После избиения девушка сбежала от бойфренда к себе на родину, в Калининград. Здесь она прошла экспертизу, которая установила побои легкой тяжести. В настоящее время адвокат готовит заявление в полицию.

«Я как адвокат настаиваю на примирении сторон, побои не особо тяжелые, она его, скажем так, побаивается. Он угрожает, преследует, нужно все это прекратить. Пусть компенсирует моральный ущерб, реальный вред здоровью и так далее. Чтобы другим было неповадно. Но вопрос надо закрывать», — сообщил он.

Отметим, имя сына продюсера стало появляться на первых полосах СМИ после скандала с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб, который разразился 4 июня этого года. Музыкант был экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, по ошибке выпив средство «Крот», которое он перепутал с соком. Появлялись сообщения, что Алибасов получил серьезные ожоги, находился в искусственной коме.

Однако после выписки продюсера из больницы многих смутил тот факт, что тот слишком быстро пошел на поправку. Как сообщала «Газета.ру», окончательно общественность разуверилась в происходящем после серии передач на центральных телеканалах. В конечном итоге в середине июля Алибасов-младший признался, что он вместе с директором музыканта специально преувеличил ущерб своего отца от инцидента в целях пиара. Однако он все равно утверждал, что сам факт отравления был, но его последствия были не такими тяжелым, как говорили все это время.