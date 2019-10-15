Трамп заявил, что США оставят в Сирии небольшой контингент на юге

Вашингтон, 15 октября. Небольшое количество американских военнослужащих останется в Сирии даже после вывода основных сил с северо-востока страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского президента, вывод военнослужащих США с северо-востока Сирии обусловлен «победой» над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отметим, что это заявление американского президента мало соответствует действительности, поскольку большую часть захваченной исламистами территории Сирии освободила все же Сирийская арабская армия и ее союзники при поддержке ВКС РФ.

Выведенные американские войска будут развернуты в новом месте, чтобы остаться в регионе и отслеживать ситуацию дальше.

«Небольшое присутствие сил США сохранится в гарнизоне «Ат-Танф» на юге Сирии, чтобы продолжать мешать действиям остатков ИГ»1, — заявил Трамп.

О выводе примерно одной тысячи военнослужащих из Сирии ранее заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он объяснил, что в противном случае они могли оказаться между «двумя наступающими армиями», пишет газета «Известия».

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает «Газета.ру». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

Соединенные Штаты продолжают незаконно оккупироватьтерриторию периметром в 55 километров на юге Хомса, обозначив ее как «зону безопасности». Однако, как известно, в районе «Ат-Танфа» беспрепятственно действуют не только американские военные, но и боевики радикальных бандформирований, нашедших там убежище.

1 Организация запрещена на территории РФ.