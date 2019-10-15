Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Португалию

Киев, 15 октября. Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.

Встреча национальных команд Украины и Португалии в Киеве завершилась со счетом 2:1. У победителей голами отметились Роман Яремчук (6-я минута) и Андрей Ярмоленко (27). У гостей отличился Криштиану Роналду (72), забивший с пенальти. Отметим, что для Роналду это 700-й гол в карьере.

В еще в одном матче группы В Сербия обыграла Литву со счетом 2:1. Таким образом Украина обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Сборная Украины стала пятой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на Евро-2020 года. Ранее пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши.

Украина в третий раз сыграет на ЧЕ (2012 год и 2016 год). Тогда команде не удалось выйти из группы.

Напомним, 13 октября сборная России на выезде победила Кипр со счетом 5:0 в рамках отборочного этапа в группе I и вышла на чемпионат Европы по футболу. Подопечных Станислава Черчесова устраивала ничья. Тем не менее со стартовых минут гости показали заряженность на победу. Российская команда одержала семь побед подряд.

Чемпионат Европы по футболу впервые в истории турнира пройдет сразу в 12 городах разных стран. В числе принимающих городов оказался и Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдут матчи группового этапа и четвертьфинал.

После долгого перерыва на чемпионате Европы в очном поединке могут сыграть сборные России и Украины. Их встреча возможна на стадии плей-офф.