Киллер рассказал подробности убийства Михаила Круга

Москва, 14 октября. Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал подробности об убийстве Михаила Круга.

В конце сентября Следственный комитет РФ назвал имя убийцы артиста. По данным следствия, Круга застрелил Дмитрий Веселов, член банды «Тверские волки». Причиной стали доходы шансонье. Агеев признал свое соучастие в преступлении.

Агеев в интервью НТВ рассказал, что не планировал убивать певца. Целью бандитов было ограбление дома артиста, но тот вернулся раньше.

Банду «Тверские волки» организовал криминальный авторитет Александр Костенко (Лом) вместе с другом Анатолием Осиповым. По словам Агеева, в банде «был только один закон — закон силы». В конце 90-х он стал личным телохранителем Лома. После поручений вроде «забить стрелку», «наехать», «отжать», «поставить на счетчик», поступили требования об убийствах. Первым убитым, по словам Агеева, стал сутенер, который не платил за «крышу»

«Мы не профессиональные киллеры. А просто мы чуть получше стреляли и все. А так обычные бандиты… Не было никакого почерка, это была безбашенность и наглость», — рассказал Агеев.

30 июня 2002 года Агеева отправили в дом Михаила Круга. Задание Лома звучало так — ограбить знаменитого музыканта, поскольку незадолго до этого появились слухи, что Круг получил солидный гонорар. На дело он взял своего напарника Дмитрия Веселова.

По словам Агеева, убивать музыканта они не планировали. Однако шансонье с женой Ириной неожиданно вернулись домой. Круг попытался дать отпор грабителям. В этот момент Веселов дважды выстрелил.

«Один (выстрел) он ему как-то попал сверху, в левую часть туловища, в район ключицы где-то, потому что он был в футболке, в чем-то светлом. Там сразу кровь была видна. А второй — не знаю, просто слышал», — рассказал он.

От полученных ранений певец скончался в больнице.

Отметим, ранее музыкальный продюсер Вадим Цыганов и его супруга — исполнительница Виктория Цыганова — попросили обнародовать снимок убийцы Михаила Круга.