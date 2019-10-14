Трамп анонсировал санкции против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп готовит санкции в отношении бывших и нынешних турецких чиновников в связи с проводимой Турцией антитеррористической операции на северо-востоке Сирии. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Скоро я издам указ, позволяющий ввести санкции против действующих и бывших членов правительства Турции, а также любых лиц, которые участвовали в дестабилизирующих действиях в северной Сирии. Кроме того, пошлины на сталь будут подняты на 50% по сравнению с майскими значениями. Соединенные Штаты также немедленно прекратят торговые переговоры, которые ведет министерство торговли, касающиеся сделок с Турцией на общую сумму 100 миллиардов долларов», — гласит первый абзац опубликованного Трампом документа.

Кроме того, согласно приведенному Трампом документу, власти США также смогут вводить санкции в отношении всех, кто мог быть причастен к нарушениям прав человека в Сирии, несоблюдении перемирий, насильственному переселению местных жителей или препятствованию беженцам в возвращении домой. Санкции могут включать в себя как финансовые ограничения, так и запрет на въезд в США, а также арест находящейся там собственности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Глава Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Отметим, что Трамп незадолго до начала операции отдал указ о выводе американских сил из районов, где должны были начаться боевые действия. Как пишет газета «Известия», американское присутствие сохранится лишь на юге Сирии.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.