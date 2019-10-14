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Трамп анонсировал санкции против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии

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Трамп анонсировал санкции против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп готовит санкции в отношении бывших и нынешних турецких чиновников в связи с проводимой Турцией антитеррористической операции на северо-востоке Сирии. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Скоро я издам указ, позволяющий ввести санкции против действующих и бывших членов правительства Турции, а  также любых лиц, которые участвовали в дестабилизирующих действиях в северной Сирии. Кроме того, пошлины на сталь будут подняты на 50% по сравнению с майскими значениями. Соединенные Штаты также немедленно прекратят торговые переговоры, которые ведет министерство торговли, касающиеся сделок с Турцией на общую сумму 100 миллиардов долларов», — гласит первый абзац опубликованного Трампом документа.

Кроме того, согласно приведенному Трампом документу, власти США также смогут вводить санкции в отношении всех, кто мог быть причастен к нарушениям прав человека в Сирии, несоблюдении перемирий, насильственному переселению местных жителей или препятствованию беженцам в возвращении домой. Санкции могут включать в себя как финансовые ограничения, так и запрет на въезд в США, а также арест находящейся там собственности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Глава Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Отметим, что Трамп незадолго до начала операции отдал указ о выводе американских сил из районов, где должны были начаться боевые действия. Как пишет газета «Известия», американское присутствие сохранится лишь на юге Сирии.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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