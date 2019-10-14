Положительное отношение украинцев к властям упало на 7%, показал опрос 

Киев, 14 октября. Положительное отношение жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, по сравнению с сентябрем, в октябре «снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства». Положительные отзывы к Зеленскому, по данным исследования, снизились с 73% до 66%, Гончаруку с 17% до 10%, спикеру парламента Дмитрию Разумкову с 33% до 27%.

Одобряют действия главы государства, по данным КМИС, 64% респондентов. Данные не изменились, по сравнению с сентябрем. Не одобряют — 22% украинцев.

Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 1,2 тысячи респондентов.

Отметим, в сентябре опросы показывали резкий рост доверия украинцев к своему президенту. Как сообщал RT со ссылкой на данные группы «Рейтинг», 71% опрошенных заявили, что они довольны деятельностью Зеленского, лишь 11% придерживались противоположного мнения. Специалисты отмечали, что «по сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза».

В эти дни в Киеве проходят массовые акции протеста, связанные с подписанием Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Участники акций протеста вышли под лозунгом «Нет капитуляции», называя подписания документа «переходом красной линии».

Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, выступающие со сцены обвинили действующую власть в намерении реализовать Минские соглашения, «написанные под диктовку России», а также в желании начать распродажу украинской земли. Радикалы, судя по всему, не удовлетворились тем, что рассмотрение закона о рынке земли в Раде перенесено на неопределенный срок, а разведение войск в Донбассе фактически сорвано Украиной.

Гражданская война развернулась на юго-востоке Украины в 2014 году. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. 1 октября Украина подписала «формулу Штайнмайера». Эта формула должна помочь с реализацией Минских соглашений, в том числе с закреплением за Донбассом особого статуса. Также формула предполагает возможную амнистию и проведение выборов на территориях, которые на данный момент не контролируются Киевом, сообщала «Газета.ру».