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Минобороны РФ не обсуждало с турецкими коллегами расширение военной операции в Сирии

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Минобороны РФ не обсуждало с турецкими коллегами расширение военной операции в Сирии

Дамаск, 14 октября. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что РФ якобы возражала против расширения турецкой военной операции «Источник мира» на сирийский город Кобани. Как отметили в российском оборонном ведомстве, Турция не обсуждала этот вопрос с Россией.

«В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил «Источник мира» на сирийский город Кобани не обсуждались. Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности», — заявили в российском ведомстве.

Ранее ряд турецких источников сообщал о телефонных переговорах начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с турецким коллегой Яшаром Гюлером, на которых обсуждалась тема безопасности в Сирии. Отмечалось, что проведение операции в Кобани в ходе этого разговора не обсуждалось.

О планах освободить Кобани от курдских формирований ранее говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что ВС Турции готовы обеспечить бойцам так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА) безопасный вход в Манбидж, который сейчас удерживается курдскими формированиями.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, сообщает «Газета.ру». Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4. В ходе операции турецкие военные вытесняют курдские вооруженные формирования, которые под предлогом борьбы с ИГИЛ захватили восточный берег Евфрата, а также другие территории, на которых исторически проживали сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Брифинги ЦПВС
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