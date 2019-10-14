Новый сезон «Сватов» оказался под угрозой срыва из-за массового увольнения актеров

Москва, 14 октября. Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», запущенного президентом Украины Владимиром Зеленским, вновь оказались под угрозой: актеры массово покидают проект.

Шесть сезонов сериала, имевшего большой коммерческий успех, продюсировал Зеленский. Теперь проект находится в критическом положении. Съемки седьмого сезона были приостановлены в 2017 году. Летом стало известно, что работа над седьмым сезоном начнется с нуля.

Однако теперь возрождение проекта вновь оказалось под угрозой срыва. В течение двух недель стало известно об отказе участвовать в съемках сразу от нескольких актеров: сериал покидают Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева, передает «Газета.ру». Исполнитель роли Митяя Николай Добрынин заявил ранее, что покинул сериал из-за «постоянных издевательств» над его героем.

Шестой сезон популярного сериала «Сваты» завершился в 2013 году. Со съемками следующего сезона возникли проблемы, так как Добронравову запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По этой же причине сериал «Сваты» перестали показывать на украинском телевидении.

Лишь спустя два года «Телерадиокомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд смогли добиться отмены запрета на трансляцию. Половину нового сезона в течение двух лет команда сериала снимала в Белоруссии. Сейчас работа над проектом приостановлена.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает Крым «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно указывала на то, что полуостров вернулся в состав РФ в результате свободного волеизъявления народа и в полном соответствии с международным законодательством. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма закрытым окончательно.