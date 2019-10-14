Местные власти на северо-востоке Сирии восстанавливают подчинение Дамаску

Дамаск, 14 октября. Местные власти на северо-востоке Сирии объявили, что восстанавливают подчинение центральной власти Сирийской Арабской Республики (САР). Соответствующее заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Самопровозглашенная «Автономная администрация северо-восточных районов», не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась не способна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем. В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Ат-Табка провинции Ракка, Камышлы и Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории», — заявил Бакин.

По его словам, представители родоплеменных союзов агейдат, бу-шаабан, абукемаль и альбухасан в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка уже направили в ЦПВС обращения об оказании помощи в восстановлении законной власти САР, а также решении сопутствующих гуманитарных проблем.

Напомним, что 9 октября началась турецкая военная операция в САР для зачистки восточного побережья Евфрата Сирии от курдских террористов, действующих рука об руку с террористами ИГ1. После Турция планирует создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. В данную зону выведут сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.