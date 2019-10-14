Киев, 14 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеоролик в честь празднования Дня защитника Украины, в котором назвал действующие власти «капитулянтами».

На Украине 14 октября националисты отмечают День основания УПА1 (запрещена в РФ), при президенте Порошенко объявленный Днем защитника Отечества.

В своем видео обращении экс-президент Украины отметил, что ему «трудно представить, еще в 2014 году, когда зеленые человечки уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю — 23 февраля». При этом, по его мнению, за минувшие с Майдана пять лет «14 октября врезалось в украинскую историческую память». Это, по словам Порошенко, означает, что «решение о новом празднике было правильным».

«Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты. Она выставила для них жирные красные линии, — и горе тому, кто их пересечет», — говорится в видеообращении.

Свое выступление Порошенко закончил поздравлениями украинских воинов с Днем защитника Украины.

Отметим, что в эти дни в Киеве проходят протестные акции под лозунгом «Нет капитуляции». Участники митингов называют подписание Киевом «формулы Штайнмайера» «переходом красной линии».

Гражданская война развернулась на юго-востоке Украины в 2014 году. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но Киев, как заявляют ДНР и ЛНР, неоднократно нарушал режим прекращения огня.

1 октября Украина подписала «формулу Штайнмайера». Эта формула должна помочь с реализацией Минских соглашений, в том числе с закреплением за Донбассом особого статуса. Также формула предполагает возможную амнистию и проведение выборов на территориях, которые на данный момент не контролируются Киевом, сообщала «Газета.ру».

Ранее Зеленский обратился к жителям Украины и призвал их не поддаваться на провокации недругов, которые стремятся выставить страну в плохом свете на российском телевидении.

1 Организация запрещена на территории РФ.