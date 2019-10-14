Скафандр и капсула прыгуна из стратосферы выставлены в Петербурге. ФАН-ТВ.

Австрийский эксперт по парашютному спорту вошел в историю благодаря своему легендарному прыжку из стратосферы. В 2012 году Феликс Баумгартнер побил мировой рекорд, поднявшись на высоту почти 39 000 м. К этому событию он готовился семь лет, проводя в капсуле по пять часов в день, и в результате чуть не заработал клаустрофобию. Своим прыжком Баумгартнер побил предыдущий рекорд в 31 000 м, который поставил его учитель Джо Киттенгер. Ближайшие четыре месяца петербуржцы смогут посетить выставку, посвященную этому космическому прыжку.

«Беспрецедентный проект к нам приехал в «Планетарий №1». Давно велись переговоры с Австрией, чтобы нам предоставили капсулу и костюм Феликса Баунгартнера. Бесстрашный Феликс с 16 лет занимался прыжками с парашютом. К 43 годам принял участие в этом проекте. Проект готовился тоже очень долго — с 2005 года по 2012-ый», — рассказала экскурсовод «Планетария №1» Наталья Балай.

Экспозицию в честь годовщины знаменитого затяжного прыжка из стратосферы представили в Планетарии №1. Сами экспонаты принадлежат музею транспорта в Люцерне. На выставке, посвященной Феликсу Баумгартнеру, представили капсулу и костюм, в которых он совершил свой рекордный прыжок.

Феликс стал первым человеком, который преодолел звуковой барьер в свободном падении. Его максимальная скорость достигла 1357 км/ч, это меньше скорости звука всего на 150 км/ч. Подвиг Феликса стал основой для дальнейших космических исследований.