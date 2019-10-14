Более 45% украинцев высказались против перевода школ на обучение на украинском языке

Киев, 14 октября. Более 45% украинцев не поддерживают перевод всех школ на обучение на украинском языке с 2020 года, следует из результатов проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса.

Решение перевести со следующего года все русскоязычные школы страны на обучение на украинском языке поддерживают 49% опрошенных жителей Украины.

«47% в той или иной степени не одобряют такое решение», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте КМИС.

Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего было опрошено 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентов.

Летом исследование компании TNS показало, что украинцы в повседневной жизни в равной мере предпочитают использовать как русский, так и украинский языки.

Напомним, в этом году на Украине стал действовать закон, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Согласно закону, на украинском обязаны говорить представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также в учебных заведениях и больницах.