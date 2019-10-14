Волочкова лишилась сна после спектакля с голыми мужчинами в «Гоголь-центре»

Москва, 14 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на спектакль Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер».

Волочкова побывала на спектакле Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер», который состоялся 13 октября на сцене «Гоголь-центра». По словам балерины, спектакль Серебренникова вызывает шок и омерзение. Она также добавила, что подобную похабщину нельзя называть искусством, так как на протяжении двухчасового спектакля по сцене бегали 20 голых мужчин и женщин.

«На протяжение всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин... Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку... Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико», — написала балерина в своем Instagram.

Она также добавила, что сбежала со спектакля с трудом досмотрев его до середины. При этом похабная постановка настолько шокировало балерину, что после возвращения домой она не могла уснуть полночи.

«По возвращению домой не могла уснуть полночи. Это был шок!» — добавила Волочкова.

Кроме того, балерина напомнила, что подписчики часто критикуют ее фотографии в купальниках, в то время как омерзительное представление, которое действительно заслуживает осуждения преподносится как высокое искусство.