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МИД РФ призвал стороны конфликта в Эквадоре урегулировать ситуацию мирным путем

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МИД РФ призвал стороны конфликта в Эквадоре урегулировать ситуацию мирным путем

Москва, 14 октября. Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта в Эквадоре избегать насилия и придерживаться мирных методов урегулирования ситуации, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Дипведомство выразило обеспокоенность в связи с обострившейся в республике ситуацией. Москва выступает за скорейшее восстановление порядка и нормализацию обстановки в Эквадоре.

«Убеждены, что достижение компромисса возможно исключительно переговорным путем в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и действующим эквадорским законодательством», — говорится в заявлении российского министерства.

В октябре в Эквадоре вспыхнули протесты, вызванные отменой госсубсидий на топливо и экономическими реформами. Митингующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, также участники протестных акций нарушили работу многих фабрик, брали в заложники сотрудников правоохранительных органов. Глава Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения.

В понедельник Морено сообщил, что указ, который привел к протестам, будет отозван в течение нескольких часов.

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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