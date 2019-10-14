Эксперт рассказал, как решат проблему с боевиками ИГ в зоне операции турецких войск

Идет шестой день операции турецких войск против курдских бандформирований на севере Сирии, Анкара заявила о нейтрализации 550 боевиков. Одновременно на север страны для защиты мирного населения направились государственные вооруженные силы Сирии. Как будет решена проблема присутствия огромного числа террористов в регионе – в материале Федерального агентства новостей.

Цели Турции

В ходе операции «Источник мира», стартовавшей 9 октября, Анкара намерена продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории и организовать на зачищенной от бандформирований территории зоны безопасности, куда можно будет переселить сирийских беженцев, наводнивших Турцию за годы конфликта в САР. Турция хочет обеспечить безопасность на границе и предотвратить прибытие новой волны мигрантов в и без того переполненную беженцами Европу.

Операция, которую проводит Турция, носит антитеррористический характер. Отряды запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана», а также иные находящиеся в обозначенном приграничном районе арабо-курдские банды – источник бедствий для Турции. От имени этих террористических формирований действуют смертники, совершающие теракты на территории Турции. В 2016 году курдские боевики предприняли несколько таких атак. К примеру, 13 марта 2016 года в Анкаре произошел взрыв, погибли 38 человек, ответственность за теракт взяла на себя связанная с уже упомянутой РПК группировка «Ястребы свободы Курдистана». Так что цель Турции – защита мирных граждан от терроризма.

Как врут противники Эрдогана

Противники лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана манипулируют общественным сознанием разговорами о пострадавших мирных жителях на участке, где идет операция. Но речь идет о землях, куда вторглись курды. Они вышли далеко за пределы тех скромных территорий, где они традиционно жили в Сирии, под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) обосновались в регионе, где испокон веков жили арабы – самая многочисленная этническая группа в Сирии.

Курдские боевики на этих территориях в принудительном порядке призывают в свои ряды для участия в боях арабских юношей и девушек, призыва не избегают и дети, в рядах той же РПК можно видеть мальчиков и девочек с оружием в руках. Так что проводимая Эрдоганом операция, скорее, должна стать спасением для мирного населения территорий. Безусловно, среди курдов много людей, которые хотят лишь честно трудиться и заботиться о близких. Но на фоне бесчинств арабо-курдских бандформирований, включающих даже якобы перевоспитавшихся террористов ИГИЛ, все мирные граждане давно перебрались в Иракский Курдистан, где есть работа и стабильная экономическая ситуация.

Интересы Турции

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что операция, которую проводят турецкие войска, носит именно антитеррористический характер.

«Это операция турецкой армии, которая провозглашалась президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом уже достаточно давно, собственно, целью этой операции ставилось создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы предотвратить, по заявлениям турецкой стороны, проникновение террористических элементов, которыми в Турции считаются курдские вооруженные формирования, которые связаны с Рабочей партией Курдистана, которой действительно проводятся террористические действия на территории Турции. Цель – обеспечение национальной безопасности Турции», – отметил специалист.

Сирийские военные на защите граждан

Уже около суток продолжается движение военнослужащих вооруженных сил Сирии на север страны. Их присутствие необходимо для защиты мирного населения. Также, заметил собеседник Федерального агентства новостей, они реализуют необходимое сохранение территориальной целостности Сирии.

«Сирийские войска по соглашению с руководством курдских вооруженных формирований начали выдвижение в те районы, куда должна входить турецкая армия. Это район Манбиджа, район Кобани и ряд других районов. Но здесь надо говорить о том. Что вот эти действия сирийской правительственной армии – это реализация того положения, когда все стороны конфликта, в том числе внешние акторы, признавали необходимость сохранения территориальной целостности Сирии. Об этом говорили все стороны Астанинской платформы, и Россия, и Иран, и Турция подтверждала необходимость сохранения территориальной целостности Сирии, и США подтверждали это», – напомнил Борис Долгов.

Специалист призвал не забывать, что все действия турецких войск в рамках операции «Источник мира» производятся на территории Сирии.

«Нынешние действия сирийской армии – это реализация необходимости сохранения суверенитета сирийского правительства над всей территории Сирии. Эти действия сирийской армии совершенно адекватны, законны и необходимы», – подчеркнул эксперт.

Судьба сирийских террористов

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что стороны конфликта будут делать с террористической угрозой в районе проведения операции. Север Сирии известен тем, что в местных тюрьмах сидят террористы ИГ, а также в регионе присутствует множество «спящих ячеек» террористической организации.

«Когда там будут активизироваться ячейки ИГИЛ, маловероятно, что произойдет создание чего-то нового, но будет увеличиваться количество терактов, нападений, исламистской пропаганды. Этими проблемами будут заниматься турки на своей зоне. Будет определенная территория, где будет действовать режим контртеррористической операции, направленный на борьбу с террористическими ячейками, группами недобитых террористов», – обрисовал ситуацию специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.