Террорист будет представлять ПНС на саммите «Россия – Африка» в Сочи

В минувший четверг, 10 октября, представители Ливии связались с дипломатами из России. По инициативе ливийской стороны был проведен телефонный разговор между главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммедом Сиялой и спецпредставителем президента РФ по вопросам Африки и Ближнего Востока Михаилом Богдановым. Это произошло в преддверии саммита «Россия – Африка», который состоится 23-24 октября в Сочи. На мероприятие были приглашены представители ПНС. Во время состоявшихся переговоров участники обсудили актуальные аспекты взаимоотношений между Москвой и Триполи, а также подготовку к саммиту.

Стоит отметить, что в настоящее время в Ливии продолжается гражданская война. Она началась в 2011 году после свержения и убийства лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластиие. На востоке страны ситуацию контролирует избранная народом Палата представителей и Ливийская национальная армия (ЛНА) под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара, а северо-запад находится под контролем ПНС, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и опирается на поддержку боевиков, среди которых есть члены запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

ЛИВИЙСКИЙ БОЕВИК

Напомним, что на саммит и экономический форум Россия – Африка прибудут руководители 54 государств континента, более 40 из них уже успели официально подтвердить свой визит. РФ и Египет выступают в качестве сопредседателей саммита. От Ливии на этот саммит заявлены представители ПНС. Это при том, что фактически все приближенные Сараджа являются боевиками и подстрекателями госпереворота в 2011 году.

В рамках форума 24 октября состоится дискуссия под названием «Безопасная Африка», на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах, проблемы нелегальной миграции, контрабанды и криминальной активности. В качестве выступающего в программе заявлена личность, достаточно интересная как для правоохранителей других стран, так и для спецслужб иных государств, – заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа. А заинтересованность для стражей правопорядка вызвана тем, что он неоднократно был замечен в связях с террористическими группировками и боевиками.

ШАНТАЖ И ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Так, в 2014 году Шабана Хадию задержали египетские спецслужбы после того, как он прибыл в Александрию для защиты степени магистра в одном из вузов страны. После этого 24 и 25 января в Триполи боевиками «Оперативного штаба революционеров Ливии» – группировки под руководством Хадии – были похищены шестеро сотрудников посольства Египта. Они потребовали от Каира освободить своего соратника, задержанного по подозрению в связях с «Аль-Каидой». Египетским властям впоследствии пришлось освободить боевика, чтобы вызволить своих дипломатов.из плена его пособников.

Также в СМИ летом 2017 года появились сведения, что направлявшаяся в Тунис группа сотрудников Миссии ООН – четверо мужчин и две женщины – была захвачена в городе Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи) одним из базирующихся там вооруженных формирований. В обмен на их освобождение похитители требовали свободы для нескольких своих соратников. Согласно данным информационного портала Afrigatenews, к этому инциденту причастна группировка «Оперативный штаб революционеров Ливии» под руководством Хадии.

«ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ» ПРЕССИНГ

Упоминание о Шабане Хадиа имеются также в докладе Совета Безопасности ООН от 2015 года о ситуации в Ливии. В документе говорится о том, что кризис в стране перерос в крупный вооруженный конфликт с участием группировок объединенного оперативного штаба «Фаджр», ведущей силой в которой был «Оперативный штаб революционеров Ливии» во главе с Шабаном Хадией.

Помимо ситуации с похищением сотрудников посольства Египта, банда Хадии нападала и на персонал других дипломатических представительств. Так, согласно докладу СБ ООН, боевики «Фаджра» засняли себя на видео на территории жилого комплекса при посольстве США в Триполи, силой проникли в марокканское консульство, совершили вылазки против посольства Объединенных Арабских Эмиратов.

Экспертная группа ООН установила, что Шабан Хадиа фигурировал в числе основных командиров «Фаджра». Кроме этого, в том же оперативном штабе участвовал и Абдэльрауф Кара, ныне полевой командир группировки RADA, которая в настоящее время незаконно удерживает двух россиян в подконтрольной ей тюрьме «Митига».

СОРАТНИК-КАРАТЕЛЬ ИЗ ТРИПОЛИ

В мае 2019 года в Триполи были задержаны социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Как сообщало ФАН, россияне были захвачены так называемым «Агентством по борьбе с организованной преступностью», руководителем которого на данный момент является полевой командир группировки ПНС RADA Абдэльрауф Кара.

Он причастен к пыткам и казням заключенных в ряде контролируемых им ливийских тюрем. Эту информацию подтверждал капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев, экипаж которого был арестован в Ливии в июне 2016 года.

Шабан Хадиа — типичный представитель так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сараджем, которое имеет тесные связи с запрещенными в России организациями «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Прикрываясь признанием ООН, ПНС всегда занималось похищением людей, незаконным захватом территорий, террористической деятельностью, пытками и убийствами мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.