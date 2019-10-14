Вятрович пригрозил Зеленскому новым «майданом»

Киев, 14 октября. Бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому новым «майданом», если тот не станет выполнять требования националистов. По его мнению, именно они, а не большинство проголосовавших за Зеленского украинских избирателей, должны определять развитие страны.

При этом Вятрович признал, что его единомышленники-радикалы составляют меньшинство на Украине.

«Майдан» — предохранитель демократического развития Украины», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, большинство людей в «изувеченном тоталитаризмом обществе» не способны «рационально воспользоваться» полученным правом выбора. Вятрович считает, что выборы в основном выигрывают те силы, которые предлагают немедленное улучшение ситуации в стране, а не те, которые заинтересованы в «построении сильного демократического государства, готовые к тяжелым, но необходимым реформам».

Он добавил, что власть, какое бы большинство голосов она ни получила на выборах, не может игнорировать требования «сплоченного меньшинства», которое «способно организовать «майдан». В связи с этим, заявил Вятрович, выиграть выборы на Украине не значит победить.

«Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе «майдан» может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах — достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной», — написал он.

Тем самым Вятрович пригрозил Владимиру Зеленскому повторением событий 2014 года.

Напомним, в сентябре правительство Украины уволило Владимира Вятровича с должности главы так называемого Украинского института национальной памяти.

Он был назначен на эту должность после госпереворота в Киеве в 2014 году. Организация принимала активное участие в кампаниях по «декоммунизации и дерусификации Украины».

В марте 2019 года Следственный комитет России возбудил в отношении Вятровича уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным ведомства, с 2014 года Вятрович неоднократно отрицал принадлежность украинских националистов к войскам ваффен-СС, а также пытался опровергнуть их причастность к преступлениям против мирного населения.