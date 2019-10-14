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Задержаны жители Красноярска, избившие до смерти биатлониста

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Задержаны жители Красноярска, избившие до смерти биатлониста

Красноярск, 14 октября. Правоохранители задержали мужчин, которые подозреваются в избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина в Красноярске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — сказала Петренко.

По ее словам, снятое приятелем подозреваемых видео, которое подтверждает версию следствия о причастности мужчин к преступлению, приобщено к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

В середине сентября у мужчин во время телефонного разговора возник словесный конфликт, после чего 24-летний и 29-летний приятели приехали к своему 31-летнему знакомому домой. Они избивали спортсмена на лестничной площадке и в квартире. Биатлонист был доставлен в больницу. В течение трех недель медики боролись за жизнь спортсмена, но попытки не увенчались успехом. 

Петренко заверила, что никакие родственные связи «любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений».

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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