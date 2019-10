Сирия, 15 октября. Продвижение САА на территориях курдских террористов. В ходе операции турецкой армии «Источник мира» были нейтрализованы 500 боевиков SDF. Два сотрудника внутренней безопасности пострадали в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрытиям альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивает подкрепления в Дейр-эз-Зор и привели в состояние полной боевой готовности подразделения у города Абу-Кемаль, в Идлибе нанесли удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам», направили подкрепление в Хасаку и в Ракке заняли позиции в Айн-Иссе.

«Исламское государство1»: совершило три нападения на курдских боевиков в Ракке.

Курды: потеряли по меньшей мере десять боевиков при нападении террористов ИГИЛ1 на севере Ракки, отступают из окрестностей Рас-аль-Айна и сдали САА Манбидж на востоке Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: заняли ряд поселков вокруг города Тель-Абьяд в Ракке и выбили курдских боевиков из окрестностей Рас-аль-Айна в Хасаке, отступили в Алеппо от города Манбидж.

Международная коалиция: эвакуирует своих дипломатов и военнослужащих с севера Сирии, перебрасывая их в Ирак, в Алеппо перекрыли мост, ведущий к городу Манбидж, заявила, что не сумела вывести из Ракии 50 боевиков ИГИЛ1, которые могли предоставить США ценную информацию

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) направила наземные войска к северо-западу и северу от города Манбидж и к Кобани (Айн-аль-Араб) утром, о чем сообщило новостное агентство Sky News Arabia. По информации агентства ТАСС, днем САА завершила размещение в западных окрестностях города Манбиджа, заняла район плотины Аль-Асад и поселка Хавшария. Официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа заявил, что SDF заключили предварительное военное соглашение с сирийскими властями, как сообщило агентство Reuters. Войска займут приграничные районы от Манбиджа до Маликии на северо-востоке Сирии для защиты мирного населения от курдского террора.

Днем американские военные заняли мост, ведущий к Манбиджу, в попытке воспрепятствовать продвижению правительственных сил, как указывает новостной Twitter-канал Rojava IC. Рядом с мостом Кара-Козак американский патруль из нескольких бронированных автомобилей ограничивал движение. Позднее военнослужащие коалиции отошли из района.

Как заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая армия не будет входить в Манбидж. Сообщение об этом было размещено на официальной страничке президента в сети Twitter. Как подчеркивает президент, в город должны вернутся коренные жители этих территорий и что Турция ведет переговоры с арабскими племенами в регионе об их возвращении. Протурецкие силы отступили от города к поселку Саюр.

Вечером отмечались столкновения между протурецкими силами и боевиками SDF к востоку от Манбиджf, сообщает источник в сети Twitter Raman Hassi. Истребители ВВС Турции нанесли удар по укреплениям курдов в районе Аль-Дадат.

Как сообщает агентство Masar Press Net, в районе города Азаз курды обстреляли из крупнокалиберной артиллерии позиции протурецкого ополчения. Турки открыли ответный огонь по их расположениям. Информации о потерях пока не предоставила ни одна из сторон конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международная коалиция провела днем патрулирование на востоке провинции, как сообщил источник в сети Twitter Ali Alleile. Большая часть военнослужащих США, однако, выведена с территорий курдской оккупации.

Сирийская армия перебрасывает подкрепления к городу Абу-Кемаль. Как сообщают некоторые военные аналитики, армия готовится для последующего пересечения Евфрата и перехода на территорию SDF, как передает Twitter-канал Viva Revolt. Днем ранее стало известно, что в районе перехода Сальхия подразделения САА были приведены в полную боеготовность.

Провинция Даръа

Два члена разведки сирийской армии были убиты, а двое других получили ранения во время столкновений с неизвестными боевиками лицами в городе Джассим в западной части провинции Даръа в воскресенье вечером, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Еще два сотрудника сил безопасности правительственных сил были убиты во время патрулирования жилых кварталов города Аль-Алия в Джассиме. Один из нападающих подорвал самодельную бомбу, после того как сотрудники внутренней безопасности смогли окружить его для задержания. В результате взрыва пострадало несколько человек. Военное подкрепление сирийской армии прибыло после нападения и провело рейд в этом районе, в результате которого арестовали трех человек, подозреваемых в участии в антиправительственной деятельности и нападениях на представителей официальной власти.

Новостное агентство Step News сообщило позднее о прибытии делегации российских военных в провинцию Даръа с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии для расследования деталей нападения на конвой сирийской армии и союзных сил.

Провинция Идлиб

Сирийская артиллерия провела утром артиллерийский обстрел позиций джихадистов в районе городов Маарет-Хурма и Кафр-Увейд, как передало агентство Step News. ВКС России совершили боевой вылет в район высот Джебель-аль-Арбейн, города Шейх-Мустафа и к окраинам поселка Ариха, где нанесли точечные удары по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам». Позже сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по окрестностям деревни Армная, как указывает Twitter-канал Masar Press Net, в ответ на обстрел боевиками позиций сирийской армии в окрестностях деревни Хан-Туман из реактивных систем залпового огня.

Провинция Ракка

По сведениям Al Mayadeen, Сирийская арабская армия заняла позиции в городе Ат-Табка возле Евфратской гидроэлектростанции, аэродром и направила свои отряды к городу Айн-Исса. Местное население приветствует ввод войск правительственных сил, как передает агентство SANA.

Турецкая армия и союзные силы в свою очередь освободили от курдов поселки Хаммам ат-Туркуман, Аль-Арус и Тель-Антра к юго-востоку от города Тель-Абъяд, как указывает источник в сети Twitter Huseyin Bozan.

США завили, что не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» из лагерей в Ракке, охраняемых курдскими формированиями SDF. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The New York Times, ссылающаяся источники из числа должностных лиц Пентагона. По их данным, несколько сотен радикалов совершили побег из центра временного содержания в Айн-Иссе. Около 700 членов семей боевиков оказались в результате на свободе. В публикации The New York Times перечислены тюрьмы в Айн-Иссе, Кобани, Хасаке и Камышлы, в которых содержится около двух тысяч террористов. По неподтвержденным данным, YPG освободили террористов из тюрьмы в Телль-Абъяде намеренно, чтобы создать хаос в регионе.

Террористы «Исламского государства» (ИГ1) заявили на подконтрольном медиаресурсе «Амак» о трех атаках на боевиков SDF. В районе поселка Карамы террористы в ходе нападения убили и ранили 10 боевиков SDF, подорвав их автомобиль с помощью самодельной бомбы, в деревне Касыб было совершено нападение на нефтевозы с контрабандой нефти. Близ Гараниджа террористы обстреляли автомобиль, убив двух боевиков.

Провинция Хасака

Государственное телевиденье Сирии сообщает о входе САА в город Камышлы. Как сообщил портал SANA, в центре города подняты флаги САР.

Турецкие войска и их союзники захватили ещё несколько приграничных поселков к юго-западу от города Рас аль-Айн. В районе города Камышлы ВВС Турции нанесли авиудар по опорным пунктам «Демократических сил Сирии», в результате авиаудара из троя выведена электростанция, как передал Twitter-канал NRT English. У города Дербасия турки обстреляли курдских боевиков из тяжелой артиллерии.

По сообщению Reuters, американские дипломаты, работавшие над стабилизационными проектами в северо-восточной Сирии, покинули страну вместе с военнослужащими в последние сутки. Американские военнослужащие, о планируемом выводе которых Пентагон объявлял ранее, все еще находятся в Сирии, однако работа по их отводу уже началась. Днем еще 150 военнослужащих коалиции покинули страну и отправились в Ирак с авиабазы армии США на севере, откуда уже будут направлены обратно в Штаты, как сообщает новостной Twitter-канал Hawar AALi.

Во второй половине дня турецкая армия и союзные силы сумели выбить курдов из поселков Мадаин, Кадро, Кава-Шалла, Аль-Джарджир, Аль-Малха и Аль-Бади, как указывает портал Aleppo AMC. ВВС Турции нанесла удар по позициям курдских «Асайиш» в деревне Лейлан к западу от Тель-Тамра, как сообщает медиаресурс Halab Today TV. Отмечались отельные столкновения сторон у деревень Тувейджель и Аль-Хавейш. Протурецкие силы заявили об убийстве пяти членов «Демократических сил Сирии» в районе блокпостов у города Лейлан и на трассе М-4.

Как заявил на своей странице в Twitter президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, с начала операции «Источник Мира» 18 турецких военнослужащих погибли, свыше 200 человек, в том числе и мирных жителей, пострадало. Больше 500 террористов SDF были нейтрализованы.

Британские военнослужащие готовятся к выводу из Сирии, как передает новостное агентство Sky News Arabia. По информации репортеров The Times, в САР сейчас находятся несколько сотен британских военнослужащих, но неизвестно какие именно задачи они выполняли.

1 Организация запрещена на территории РФ.