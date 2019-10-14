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Путин и король Саудовской Аравии обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

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Путин и король Саудовской Аравии обсудили вопросы военно-технического сотрудничестваЭр-Рияд, 14 октября. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество между Москвой и Эр-Риядом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждалось военно-техническое сотрудничество», — сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь президента РФ не стал конкретизировать, обсуждалась ли в ходе переговоров тема возможных поставок российских комплексов С-400 в Саудовскую Аравию.

«Пока нечего сказать, имеются планы. Мы надеемся, что этот диалог по военно-техническому сотрудничеству тоже будет продолжаться», — добавил Песков.

Он также добавил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по региональной тематике, а также обсудили ситуацию на рынке энергоносителей и координацию действий для стабилизации нефтяных цен.

14 октября в Эр-Рияде состоялись переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. По итогам переговоров лидеры РФ и Саудовской Аравии подписали более двух десятков документов о сотрудничестве в торговле, экономике, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также в космической и научно-технологической сферах.

Кроме того, главы государств договорились о реализации совместных инвестиционных проектов. В частности, Москва и Эр-Рияд планируют создать компанию ROAL, которая займется лизингом пассажирских самолетов в России.

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Источник: ТАСС
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