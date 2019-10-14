Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына

Москва, 14 октября. Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.

Как сообщает Saratov.24, 65-летний Туватин рассказал, что ушел из семьи, когда сыну было два года. В случившемся мужчина обвиняет свою бывшую супругу.

«Она уже тогда сумасшедшая была, а сейчас ужас что с ней происходит. Я не мог находиться в этой семье», — сообщил Туватин.

По его словам, преступные наклонности у ребенка появились с малых лет. Однажды, по его словам, ребенок в варежке вынес деньги, дважды «по-крупному обкрадывал». После того, как его сын украл телевизор, Туватин перестал с ним общаться.

Говоря о произошедшем в Саратове, отец выразил мнение, что его сын заслуживает смертной казни.

«Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться, а сейчас зачем в тюрьму сажать? Кровь за кровь, ну это что такое? Ребенка… Лишил жизни ребенка. Конечно, расстрелять, я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания, это как на фронте», — заявил он.

Вечером 10 октября в Саратове было найдено тело третьеклассницы Лизы К. По предварительной версии, Михаил, 1984 года рождения, задушил ребенка и спрятал тело в одном из закрытых гаражей рядом со школой, в которой училась девочка, сообщала «Газета.ру». Школьницу искали сотни волонтеров по всему Саратову.

Мать обвиняемого больна неизлечимым психическим заболеванием и состоит на учете в психдиспансере. Сам задержанный еще с раннего возраста проявлял агрессию к окружающим.

Убийство третьеклассницы вызвало возмущение горожан. Жители Саратова вышли на массовый митинг, на котором требовали самосуда для детоубийцы. Для безопасности преступника сотрудникам МВД пришлось переодевать его в полицейскую форму.

После трагедии в Саратове активно стал обсуждаться вопрос о снятии моратория на смертную казнью. Многие политики и общественные деятели поддержали идею возвращения подобного наказания для убийц детей и педофилов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что смертную казнь в России стоит вернуть для убежденных террористов и педофилов. В беседе с ФАН депутат рассказал, как можно избежать ошибки при принятии решения о применении исключительной меры наказания, о каких конкретно случаях может идти речь и почему некоторых людей способен остановить только страх неотвратимости наказания.