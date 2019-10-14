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Ловчев раскритиковал руководство «Спартака», пригласившее в клуб Тедеско

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Ловчев раскритиковал руководство «Спартака», пригласившее в клуб Тедеско

Москва, 14 октября. Советский футболист Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского «Спартака», которое пригласило Доменико Тедеско на должность главного тренера красно-белых.

В понедельник «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на позицию главного тренера клуба. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2021 года.

Ловчев, комментируя решение «Спартака» пригласить Тедеско, заявил, что сейчас в российском футболе главную роль играет руководство команды, которое настроено на получение быстрого результата.

Эксперт отметил, что немецкие футболисты являются многократными чемпионами мира. Но повторил, что не знает, кто такой Тедеско, кроме того, что он является другом генерального директора столичного клуба Томаса Цорна и поработал немного в «Шальке 04».

«Мы совершенно не знаем, кто это такой. И поэтому удивительно, те люди, которые руководят «Спартаком», совершенно не разбираясь, везут кого-нибудь для того, чтобы «а вдруг получится?» — сказал советский футболист в беседе с телеканалом «360».

Ловчев напомнил, что есть Станислав Черчесов и Валерий Карпин, которые на глазах выросли в больших тренеров. Но, добавил он, с этими специалистами пришлось бы договариваться, ведь один руководит сборной РФ, а другой — «Ростовом».

В то же время Ловчев отметил, что играть хуже, чем «Спартак, невозможно, но не стал делать прогнозов касательно будущего красно-белых.

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Источник: Телеканал 360
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