Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей въезд на Украину

Москва, 14 октября. Певица Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей посещать страну. Она написала об этом в Instagram.

Артистка опубликовала в своем аккаунте видеозапись со своей бабушкой, которая спрашивает, почему ее внучка не может въехать на территорию Украины. По словам Королевой, видео, на котором женщина в слезах делится своей болью, было записано после того, как ей стало известно о запрете на въезд для Королевой.

«Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало», — написала 46-летняя знаменитость.

Звезда заявила, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины. Она добавила, что к власти на Украине пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь», в связи с этим она решила направить главе украинского государства письмо с просьбой открыть ей въезд в страну. Она выразила надежду, что «произойдет чудо и добро восторжествует».

В октябре 2016 года Наташе Королевой запретили въезд на Украину на пять лет, напомнил телеканал «360». Однако Служба безопасности Украины сделала в январе 2017 года исключение и разрешила приехать в страну на похороны бабушки.