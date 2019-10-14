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Песков рассказал, что Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии

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Песков рассказал, что Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Эр-Рияд, 14 октября. Российский лидер Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «высокохудожественное изделие из бивня мамонта». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», — сообщил представитель Кремля.

Песков не уточнил, что именно представляет собой подарок, но заметил, что он «очень красивый».

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что изделие из бивня изготовила группа, которая занялась этой работой после того, как в мире полностью запретили торговлю слоновой костью, поэтому проект назван «Notivory» — «не слоновая кость».

Он отметил, что часть вырученных с продажи средств компания направляет в поддержку различных фондов, которые помогают в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках, в том числе и в России. Песков также заметил, что на территории РФ — в Якутии — достаточно много бивней мамонтов.

Напомним, утром 14 октября глава России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

К главе государства президент РФ также прилетел не с пустыми руками. По случаю визита российский лидер привез для короля уникальный подарок — камчатского кречета по имени Альфа (такое имя птице дал глава Минприроды РФ, право выбрать постоянное имя предоставлено саудовской стороне). Эта птица является символом власти, солнца и света.

Песков рассказал, что Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийской делегациям.

Он сказал, что центр по разведению кречетов в ближайшее время начнет функционировать на Камчатке, и отметил, что разведение этих птиц — бизнес-проект.

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Источник: РИА Новости
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