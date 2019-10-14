Песков рассказал, что Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 14 октября. Российский лидер Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «высокохудожественное изделие из бивня мамонта». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», — сообщил представитель Кремля.

Песков не уточнил, что именно представляет собой подарок, но заметил, что он «очень красивый».

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что изделие из бивня изготовила группа, которая занялась этой работой после того, как в мире полностью запретили торговлю слоновой костью, поэтому проект назван «Notivory» — «не слоновая кость».

Он отметил, что часть вырученных с продажи средств компания направляет в поддержку различных фондов, которые помогают в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках, в том числе и в России. Песков также заметил, что на территории РФ — в Якутии — достаточно много бивней мамонтов.

Напомним, утром 14 октября глава России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

К главе государства президент РФ также прилетел не с пустыми руками. По случаю визита российский лидер привез для короля уникальный подарок — камчатского кречета по имени Альфа (такое имя птице дал глава Минприроды РФ, право выбрать постоянное имя предоставлено саудовской стороне). Эта птица является символом власти, солнца и света.

Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийской делегациям.

Он сказал, что центр по разведению кречетов в ближайшее время начнет функционировать на Камчатке, и отметил, что разведение этих птиц — бизнес-проект.