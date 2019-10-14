Сирийская армия вошла в Манбидж

Дамаск, 14 октября. Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере САР. Ранее населенный пункт находился под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как сообщил телеканал Al Ikhbariya, отряды сирийской армии вошли в Манбидж. Город расположен на севере провинции Алеппо. До начала турецкой военной операции «Источник мира» в городе базировались войска США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что турецкие войска обеспечат подразделениям протурецких сил безопасный вход в Манбидж, который пока находится под контролем коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF). По его словам, курдские формирования до сих пор не покинули населенный пункт, несмотря на обещания США.

14 октября СМИ сообщили, что подразделения Республиканской гвардии Сирии находятся в Манбидже.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на севере Сирии — в приграничной с Турцией зоне. Как ранее заявляла Турция, военные действия направлены на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Власти Турции считают SDF связанными с признанной в стране террористической «Рабочей партией Курдистана». Анкара также намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижение террористов по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.