Орнитолог оценил камчатского кречета, подаренного Путиным саудовскому королю 

Москва, 14 октября. Орнитолог Александр Сорокин назвал камчатского кречета, которого президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду, идеальной птицей для соколиной охоты.

Сорокин сообщил телеканалу «360», что подаренный Путиным кречет — редкая птица, занесенная в Красную книгу. Этого хищника все еще можно встретить в дикой природе на севере России: от Кольского полуострова до Камчатки и Чукотки.

Орнитолог напомнил, что арабские правители «чтут традиции своей соколиной охоты», и в этом плане кречет считается наиболее престижной птицей. Для продажи птицу выращивают в специальных питомниках, цена ее очень высока.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Путин подарил саудовскому королю камчатского кречета по имени Альфа. Кречет является символом власти, солнца и света.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Путин в понедельник прибыл на переговоры во дворец Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде. Aurus российского лидера по дороге к резиденции сопровождали 12 всадников на арабских скакунах. В руках у наездников были флаги России и Саудовской Аравии. В честь Путина у дворца «Аль-Ямама» прозвучали фанфары. А встречающие главу государства при входе во дворец приветствовали его на русском языке.

Затем Путин и Аль Сауд проследовали на государственный прием, который король организовал в честь президента России.

В предыдущий раз президент РФ посещал Саудовскую Аравию зимой 2007 года. Накануне своего официального визита в этом году Путин дал интервью арабским СМИ, в котором очень высоко оценил отношения Москвы и Эр-Рияда. Глава РФ также выразил уверенность, что сейчас перед государствами открываются большие перспективы.