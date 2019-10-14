Сирия, 14 октября. Исход британских войск из Сирии. Нейтрализованы 500 боевиков SDF. Российская делегация из «Хмеймима» прибыла в Даръа для расследования нападения на конвой сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Камышлы, в Алеппо занимают позиции близ Манбиджа у плотины Аль-Асад.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: из РСЗО обстреляла позиции сирийской армии на юге Идлиба у поселка Хан-Туман.

Курды: потеряли пять человек в Хасаке, обменялись ударами с боевиками близ Азаза на севере Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: в Ракке заняли еще два поселка, выбив оттуда курдских боевиков, в Алеппо нанесли авиаудар по укрытиям SDF.

ВС Великобритании: намерены в скором времени вывести из Сирии своих военнослужащих.

Провинция Алеппо

Сообщается о боях между протурецкими силами и боевиками «Демократических сил Сирии» к востоку от города Манбидж, о чем сообщает источник в сети Twitter Raman Hassi. Несмотря на то, что курды отвели свои основные силы из Манбиджа, уступив его по договоренности правительственной армии, в других частях провинции они свои боевые действия продолжили.

Отмечаются активные вылеты турецких разведывательных самолетов в воздушном пространстве над линией соприкосновения сил курдских боевиков, армии Турции и САА, передаёт портал Aleppo AMC. Истребители ВВС Турции нанесли удар по укреплениям курдов в районе Аль-Дадат к северу от Манбиджа

Как сообщает агентство Masar Press Net, в районе города Азаз курды обстреляли из крупнокалиберной артиллерии позиции протурецкого ополчения. Турки открыли ответный огонь по их расположениям. Информации о потерях пока не предоставила ни одна из сторон конфликта.

Силы международной коалиции покинули базу у поселка Саидия и отправились в сторону плотины Тишрин к востоку от Манбиджа, как передал медиаресурс Halab Today TV. Утром американские военнослужащие покинули позиции у города Кобани (Айн-аль-Араб).

Сирийская армия также взяла под свой контроль район вокруг плотины Аль-Асад и развернула свои позиции по ее периметру, как указывает источник в сети Twitter Yusha Yuseef.

Провинция Даръа

Новостное агентство Step News сообщило о прибытии делегации российских военных в провинцию Даръа с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии для расследования деталей нападения на конвой сирийской армии и союзных сил, которое совершили неизвестные двумя днями назад. Как сообщает агентство, два члена разведки сирийской армии были убиты, а двое других получили ранения во время столкновений с неизвестными боевиками лицами в городе Джассим в западной части провинции Даръа в воскресенье вечером, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Еще два сотрудника сил безопасности правительственных сил были убиты во время патрулирования жилых кварталов города Аль-Алия в Джассиме.

Напомним, что в провинции с лета этого года участились случаи нападения на представителей официальной власти, высокопоставленных членов САА и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии», действующая на юге Сирии) в Даръа. В 2018 году, в результате переговоров «оппозиции» и Дамаска, было заключено перемирие. Однако эксперты связывают рост числа покушений с деятельностью непримиримых членов оппозиции.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-Накир и близ города Шейх-Мустафа разрушила укрепления альянса джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиба. Данный боевой вылет был предпринят в ответ на обстрел боевиками позиций сирийской армии в окрестностях деревни Хан-Туман из реактивных систем залпового огня сегодня днем, как сообщает Masar Press Net.

Провинция Хасака

Военно-транспортный самолет ИЛ-76 ВВС Сирии направляется из Дамаска в город Камышлы, как передает местный источник в сети Twitter Yoruk Isik. Предположительно, грузовое судно направлено в Хасаку с подкреплением и техникой для частей сирийской армии, которые будут развернуты на севере провинции.

Протурецкие силы заявили об убийстве пяти членов «Демократических сил Сирии» в районе блокпостов у города Лейлан и на трассе М-4, как передает новостной портал Masar Press Net. Под контроль бойцов и турецкой армии перешли поселки Аль-Джарджир и Аль-Малха после непродолжительной перестрелки с курдскими радикалами.

Как заявил на своей странице в Twitter президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, с начала операции «Источник Мира» 18 турецких военнослужащих погибли, свыше 200 человек, в том числе и мирных жителей, пострадало. Больше 500 террористов SDF были нейтрализованы.

Источники со ссылкой на британские СМИ сообщают о готовящемся выводе британских военнослужащих из Сирии, как передает новостное агентство Sky News Arabia. По информации The Times, в стране сейчас находятся несколько сотен британских военнослужащих, уже готовящихся к выводу. Какие задачи они выполняли в САР, Министерство обороны Великобритании не сообщает. Как стало известно ранее, США выведут из страны около тысячи своих военнослужащих и следом за ними намерена эвакуировать своих военнослужащих Французская Республика.