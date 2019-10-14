Эксперт объяснил последствия суда над лидерами Каталонии

Мадрид, 14 октября. Лидеры каталонского движения за независимость были приговорены Верховным судом Испании к срокам от 9 до 13 лет 14 октября 2019 года.

Кроме того, судья данной инстанции Пабло Льярена выдал очередной ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. В данный момент Пучдемон находится в ФРГ. Местные власти отказываются выдавать его Испании, поскольку согласны лишь с одной частью обвинения — в растрате, но не согласны с обвинением в подстрекательстве к мятежу.

«Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления «подстрекательство к мятежу» и «растрата», — говорится в тексте документа, выданного судьей Верховного суда Испании.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к члену Изборского клуба, директору Центра геополитических экспертиз Валерию Коровину.

«Один и тот же процесс политического обособления можно определить и понятием «сепаратизм», и понятием «самоопределение», — объяснил он, — Если государство сильно, то это — сепаратизм. Если государство слабо, то это — самоопределение».

По мнению эксперта, как правило, сепаратизм и самоопределение возникают в тот момент, когда внутри государства существует иная идентичность, которая не имеет возможности сохраниться.

«Так как Испания — это национальное государство, то есть предусматривает социально-политическую унификацию, то, соответственно, каталонцы, если чувствуют в себе иную идентичность, начинают процесс отделения, — отметил Коровин, — Если эта идентичность сильна, то выделение продолжится. И, как правило, за полноценное выделение из государства необходимо платить кровью. Если эта идентичность слаба, значит на получении этих сроков, от 9 до 13 лет, все и закончится».

По словам директора ЦГЭ, это произойдет, если идентичность каталонцев не настолько сильна, чтобы ее носители были готовы заплатить кровью или претерпеть серьезные репрессии и притеснения в том случае, если испанское государство окажется сильным и будет настаивать на своей целостности.

«И от того, как носители каталонской идентичности отреагируют на эти сроки — продолжением борьбы и ее ужесточением, либо же прекращением этой борьбы, зависит, действительно ли сильна эта идентичность, или она была показной, номинальной и за ней не стоит ни готовность серьезно сражаться, ни готовность принести какие-либо жертвы ради ее отставания», — подытожил он.

Судьбу каталонцев в среде блогосферы активно обсуждают как обычные пользователи, так и заметные фигуры.

«Ого! Вот это я понимаю «кровавый режим». Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума. Бесславный конец попытки самоопределения. Хотели демократический референдум в демократической стране? Получите и распишитесь. Лютует мадридский режим», — написал у себя в Twitter известный военный журналист, военкор газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

Напомним, что 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии, результаты которого Мадрид не признал. При этом независимость региона поддержали более 90% проголосовавших.

Отметим, что Пучдемон резко осудил вердикт испанской Фемиды. Свое мнение он высказал в соцсети Twitter.

«100 лет тюрьмы в общей сложности. Безобразие. <…> Пришло время реагировать, как никогда раньше. За будущее наших детей. За демократию. За Европу», — написал он.

Приговоренная к 11 годам заключения экс-спикер каталонского парламента Карме Форкаделл также успела обратиться к общественности через соцсеть.

«Сегодня демократия переживает мрачный день, но даже в такие времена пораженчество не должно одержать верх. Мы победим», — уверена она.

В знак протеста против решения суда каталонцы проводят акции по всему региону — перекрывают дороги, железнодорожные пути, устраивают демонстрации. Одна из акций протеста прошла в аэропорту Барселоны.