Контрабанда оружия для ПНС ведет к росту хаоса и бандитизма в Ливии

Арабское СМИ сообщило о том, что Турция поставила так называемому Правительству национального согласия (ПНС) 360 контейнеров с вооружением, что составило от 8 до 10 тысяч тонн оружия и боеприпасов. Чем это может обернуться для Ливии — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сколько оружия прибыло из Турции

Информационный сайт Arabi Today сообщает, что только за последние три месяца через турецкие порты в Ливию зашло до 12 тысяч единиц стрелкового оружия, 21 млн патронов, тысячи единиц ручных противотанковых гранатометов, противопехотные мины, пулеметы и даже зенитные установки.

Источник Arabi Today сообщает, что в общей сложности, с июля по сентябрь, в подконтрольные ПНС ливийские порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт Турцией было поставлено более 360 контейнеров с вооружением, что составляет от 8 до 10 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

«Со слов источника в рядах террористов, транспортировка оружия и боеприпасов осуществлялась не только по морю, но и по воздуху. Оружие и боеприпасы были доставлены в том числе из Украины, Турция же выступила перевалочным пунктом», — говорится в сообщении Arabi Today.

Цель контрабанды

Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал востоковед Андрей Онтиков.

«Поставка Турцией оружия ПНС началась не сегодня и даже не в последние нескольких месяцев. Вооружения засылаются в Ливию в усиленном режиме после начала операции фельдмаршала Халифы Хафтара по восстановлению контроля над Триполи. Операция ведется против вооруженных формирований, используемых Правительством национального согласия. ПНС опирается в основном на радикальные элементы, прежде всего, на группировки, связанные с террористическим движением «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ). Халифа Хафтар ведет борьбу против боевиков, которые окопались в Триполи и на которых опирается ПНС. Что касается роли Турции, то всем известно, что она имеет тесные связи с «Братьями-мусульманами», поэтому с началом наступления Хафтара на Триполи пошла ответная реакция со стороны спонсоров Сараджа. Турки начали помогать своим единомышленникам, поэтому были организованы эти поставки оружия. Я допускаю, что в поставках оружия принимает участие не только Турция, но и другие страны – те же Италия и США», — комментирует Андрей Онтиков.

Поставки турецкого оружия незаконны

Информацию о незаконных поставках турецкого оружия, которое используется боевиками в Триполи, подтверждали и плененные полевые командиры Правительства национального согласия. Помимо стрелкового оружия и патронов, ПНС получает от Турции бронемашины, снаряжение и живую силу в виде джихадистов из Сирии, перенаправляемых в Ливию.

По словам Андрея Онтикова, еще в 2011 году Совбезом ООН была одобрена резолюция 1970, которая вводила эмбарго на поставку оружия в Ливию. Оно до сих пор не снято, поэтому поставки через турецкие порты напрямую нарушают решения, принятые на уровне Совета безопасности ООН. О контрабанде оружия в Ливию ранее сообщали и европейские СМИ.

Как пишет, например, французское издание Le Figaro, Париж без консультаций с союзниками по НАТО занимался снабжением оружием «ливийских повстанцев» со времен агрессии против Муаммара Каддафи. Оружие засылалось в Ливию в рамках секретной операции. Контейнеры с автоматами, пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами Milan поначалу сбрасывались на парашютах над позициями боевиков с транспортных самолетов.

Действительно для отправки оружия используется не только морской транспорт, но и самолеты.

Ливия на стороне Хафтара

«Все это делается для того, чтобы задержать наступление маршала Хафтара на Ливию. Усилия Турции и ряда других игроков стали отчасти эффективным, так как блицкриг Хафтару не удался, и хотя бои сейчас продолжаются, теперь его продвижение уже не такое стремительное. Тем не менее у фельдмаршала есть поддержка среди местного населения внутри Ливии. Без внутренней поддержки ни одна сила нигде не сможет существовать. Тут важно понимать, что в преддверии наступления на Триполи Хафтару удалось установить контроль над южными районами Ливии. Такой результат стал возможным не только благодаря стратегическим успехам Ливийской национальной армией под командованием маршала, но и благодаря одобрению со стороны местных жителей, которые поддерживают действия Хафтара», — добавляет Онтиков.

Всего с июня по сентябрь через ливийские порты в страну прибыло около 8-10 тысяч тонн оружия и боеприпасов. Далее все это оружие оседает в первую очередь у бандформирований и исламских радикалов, что в итоге оборачивается распространением хаоса и бандитизма, а впоследствии значительными миграционными потоками из страны. Как подчеркивает эксперт, так называемое Правительства национального согласия и его лидер Файез Саррадж фактически не контролирует ситуацию, а балом правят боевики. Но если почти все оружие, приходящее в Ливию, оказывается в руках у радикальных элементов, то проблемы с эскалацией насилия в стране только продолжат нарастать.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией в Ливии и изучать информацию, каким образом в Триполи попадают оружие и боевики.