Стали известны темы переговоров Путин и наследного принца Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 14 октября. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудили ситуации в Сирии и Йемене на переговорах в Эр-Рияде, сообщило Саудовское официальное агентство новостей SPA.

Глава российского государства вместе с саудовским принцем также отметили важность борьбы с терроризмом и его истоками.

Напомним, Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против захвативших восточный берег Евфрата курдских вооруженных формирований.

Турецкие власти также отметили, что главной целью операции является создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка трассы М-4, которую боевики используют для передвижения и доставки оружия.

Отметим, что турецкие силы ведут операцию против курдских боевиков, взявших под контроль восточный берег Евфрат под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещено в РФ), хотя курдские вооруженные формирования не вели против террористов боевые действия. При этом курдские террористы помогли членам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив боевиков на американские базы. Так, вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент активизировать свои действия в арабской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.