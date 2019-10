Британский спецназ готовится выйти из Сирии

Лондон, 14 октября. Великобритания готовится вывести свое подразделение войск специального назначения из Сирии. Как сообщила военный обозреватель газеты The Times Люси Фишер, подготовка к поэтапному выводу британского контингента из арабской республики уже начата.

Обозреватель добавила, что ранее уже сообщала о зависимости британских войск от американской инфраструктуры.

British special forces are preparing to leave Syria. None have left so far, I understand, and there's no firm departure date (could be 24 hours, or weeks yet), but wheels are now in motion to conduct a staged drawdown.



As I reported last week, UK forces rely on US networks ???? https://t.co/Eppiqe5lnG