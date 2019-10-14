Британский спецназ готовится выйти из Сирии

Лондон, 14 октября. Великобритания готовится вывести свое подразделение войск специального назначения из Сирии. Как сообщила военный обозреватель газеты The Times Люси Фишер, подготовка к поэтапному выводу британского контингента из арабской республики уже начата.

«Британский спецназ готовится покинуть Сирию. Хотя пока вывод еще не начался, и конкретных сроков пока тоже нет (речь может идти как о 24 часах, так и о нескольких неделях), механизм поэтапного вывода уже заработал», — написала Фишер в своем аккаунте в Twitter.

Обозреватель добавила, что ранее уже сообщала о зависимости британских войск от американской инфраструктуры.

British special forces are preparing to leave Syria. None have left so far, I understand, and there's no firm departure date (could be 24 hours, or weeks yet), but wheels are now in motion to conduct a staged drawdown.



As I reported last week, UK forces rely on US networks ???? https://t.co/Eppiqe5lnG — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) 14 октября 2019 г.

По информации The Times, в Сирии находятся несколько сотен британских военнослужащих, которые покинут САР только в случае полного вывода американского контингента из страны. В оборонном ведомстве Великобритании не комментируют операции сил специального назначения. Сколько военнослужащих Соединенного Королевства находятся в Сирии и какие задачи они выполняют, общественности неизвестно.

Ранее руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский в комментарии Федеральному агентству новостей высказывал предположение, что Лондон выведет своих военнослужащих из Сирии вслед за Францией и США.

Накануне власти Франции сообщили, что приняли решение вывести свой военный контингент из САР. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что Вашингтон намерен вывести из арабской республики около тысячи своих людей. Кроме того, Сирию покинули и американские дипломаты, которые работали над проектами на северо-востоке САР.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель операции — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Анкара считает SDF связанными с признанной в Турции террористической «Рабочей партией Курдистана».

Во время военных действий в Сирии боевики SDF при активном сотрудничестве с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ) захватили восточное побережье Евфрата. Сообщалось, что курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.