Россияне не станут чаще отдыхать в Саудовской Аравии после упрощения получения визы

Эр-Рияд, 14 октября. Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об упрощении визового режима, но оно не означает полного «безвиза», кроме того, королевству для обеспечения притока путешественников предстоит предварительно проделать большую работу по развитию страны как туристического направления. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Речь об отмене виз пока не идет. Это только на уровне обсуждения пока, но мы знаем, что с 1 октября Саудовская Аравия начала выдавать электронные туристические визы, в частности, гражданам России. Это уже прорыв невероятный совершенно для этой страны», — сказала она в интервью телеканалу «360».

Тюрина подчеркнула, что в королевстве действительно есть, на что посмотреть. По словам пресс-секретаря союза туриндустрии, путешественников на Аравийском полуострове ждет уникальная природа и самобытная культура.

Кроме того, отметила специалист, в стране есть перспективы для развития экскурсионного и морского направлений.

Тюрина заметила, что Саудовская Аравия имеет большой опыт по приему паломников, но в отношении так называемого «светского туризма» королевству «необходимо работать и работать».

Эксперт уточнила, что протяженность побережья Красного моря в королевстве вдвое больше, чем, например, в излюбленном туристами Египте, и территории для строительства крупных курортных комплексов достаточно, но страна слишком долго была закрыта для немусульманского мира, поэтому ей предстоит постепенный путь к становлению популярным туристическим местом.

«Страна очень часто мелькает в негативном информационном поле, включая принятые требования к одежде, поведению и так далее», — пояснила Тюрина.

Она отметила, что для формирования спроса на направление одной процедуры упрощения получения виз недостаточно, если в целом отсутствует какое-либо продвижение страны.

По словам Тюриной, такого продвижения на российском рынке «реально нет». Россияне не станут чаще отдыхать в Саудовской Аравии, так как ничего не знают про это страну, поэтому не понимают, зачем в нее ехать.

В настоящее время из России в королевство отсутствуют прямые рейсы, а цены внутри самого государства довольно высоки, поэтому Саудовской Аравии предстоит «огромная работа», чтобы завоевать российского туриста.

Правительства России и Саудовской Аравии подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран. Документ был принят в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в королевство.