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Экономика

Российские компании стали активнее предлагать франшизу

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Российские компании стали активнее предлагать франшизуМосква, 14 октября. Россия занимает лидирующие позиции по темпам роста франчайзинга. К 2025 году количество франчайзинговых компаний в России может увеличиться до 2,5 тысяч.

На сегодняшний день франшизы предлагаются практически во всех сферах бизнеса и пользуется спросом. Как правило, на франшизу выходят те компании, которые получают хорошие отзывы, за которыми следуют запросы на партнерские взаимодействия внутри или за пределами своего города.

«Франшиза — это готовый бизнес. Мы делимся с партнерами своим опытом, предоставляем нужное оборудование, стратегический план, по которому ведется работа. Также обозначена минимальная сумма, которая просчитана нашими маркетологами, которую партнер сможет заработать, купив франшизу», — рассказал основатель компании QBIK Михаил Семенов.

В Москве и Санкт-Петербурге единоразовый платеж за покупку франшизы составляет от 500 тысяч рублей и выше. В эту сумму входит работа под известным на рынке брендом. Компания, которая продает франшизу, предоставляет партнерам брендбук и наставничество, а также обучение и помощь в открытия бизнеса по франшизе. По подсчетам маркетологов, франшиза выходит на самоокупаемость уже через полгода в зависимости от региона.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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