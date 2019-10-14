Президент Эквадора аннулировал указ об отмене субсидий на топливо

Кито, 14 октября. Президент Эквадора Ленин Морено принял решение отозвать указ об отмене государственных субсидий на бензин и дизельное топливо, введение которого спровоцировало массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает газета El Comercio.

«Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, которое аннулирует указ об отмене субсидий на топливо», — говорится в сообщении.

13 октября представители коренных народов Эквадора провели переговоры с президентом республики Ленином Морено при посредничестве ООН. По итогам встречи было принято решение аннулировать указ об отмене государственных субсидий, а также подготовить новые законодательные меры, направленные на поддержку нуждающихся слоев населения. В свою очередь представители коренных народов Эквадора пообещали прекратить забастовки и протестные акции, которые длились более двух недель.

Напомним, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на автомобильное топливо, после чего цены на горючее выросли более чем на 120%. Подписание данного указа спровоцировало массовые протесты по всей стране, которые переросли в беспорядки.

Позднее Морено ввел в Эквадоре режим чрезвычайного положения и перенес свою резиденцию из столицы в город Гуаякиль.

12 октября власти Эквадора согласилось пойти на уступки протестующим и изучить возможность отмены скандального указа. 13 октября власти Эквадора и протестующие начали переговоры при посредничестве ООН.