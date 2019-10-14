Кремль готовит поездку Путина в Южную Корею

Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин планирует посетить Южную Корею. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что подготовка к официальному визиту уже идет, но даты, когда именно президент РФ прибудет в Южную Корею, пока неизвестны.

«Подготовка идет. Но точных дат пока нет», — отметил Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером южнокорейского парламента Мун Хи Саном, которая состоялась 14 октября, рассказала, что на данный момент как раз ведется проработка вопроса посещения Путиным Республики Кореи. По словам Матвиенко, Россия помнит, что Путина пригласили посетить Южную Корею, но для начала нужно подготовить документы, которые понадобятся для визита.

Ранее министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги сообщил, что Сеул планирует подписать с Россией соглашение о свободной торговле. По его словам, страны собираются налаживать сотрудничество по разным направлениям.

25 апреля Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили проект железной дороги Южной и Северной Кореи, которая будет идти через Россию. При успешной реализации данного проекта, появится прямое сообщение между югом Корейского полуострова и севером с выходом на Транссиб.