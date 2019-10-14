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Эксперт объяснил заявление Трампа о желании курдов втянуть США в конфликт с Турцией

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Эксперт объяснил заявление Трампа о желании курдов втянуть США в конфликт с Турцией

Москва, 14 октября. Вопрос, кого поддерживать в Сирии на фоне начавшейся антитеррористической операции Турции в республике, является для США непростым, считает эксперт Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Эксперт отметил, что главной целью политики США на Ближнем Востоке была смена режима в Сирии, и об этом, по словам специалиста, говорилось с самого начала конфликта. Власти Соединенных Штатов начали поддерживать курдские вооруженные формирования после провала их плана сменить режим в арабской республике с помощью исламистских группировок, уточнил Долгов.

«Для США вопрос о том, кого поддерживать в ходе действий турецкой армии против курдских вооруженных формирований, оказался непростым. С одной стороны, Турция, являющаяся важным союзником по НАТО, а с другой стороны – обещания о поддержке курдам», — объяснил исследователь в беседе с «Экономикой сегодня».

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что курдские боевики освобождают террористов ради вмешательства Вашингтона в конфликт.

Эксперт объяснил заявление Трампа о желании курдов втянуть США в конфликт с Турцией

Долгов, комментируя заявление главы США, подчеркнул, что Вашингтон не желает втягиваться в эту историю, поскольку ему невыгодно поддерживать ни Турцию, ни курдов. Именно нежелание США вмешиваться в дела на севере Сирии и заставляют Трампа делать заявления о том, что курдские боевики освобождают членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, чтобы втянуть американцев в конфликт с турками, отметил Долгов.

По словам эксперта, на севере Сирии находятся 17 тысяч боевиков, при этом «действующих боевиков ИГИЛ1 на этих территориях практически нет, если не считать спящие ячейки».

Напомним, Турция начала на севере Сирии 9 октября антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. В Анкаре заявили, что хотят создать зону безопасности на границе Турции и Сирии, а также заблокировать стратегическую трассу М-4, по которой осуществляется доставка боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Экономика сегодня
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