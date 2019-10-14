В Госдуме рассказали, смогут ли украинцы получить статус самозанятых в России

Москва, 14 октября. Статус самозанятых позволил бы мигрантам из Украины уйти из теневых отраслей экономики в России, считает член комитета по труду и соцполитике Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Минфин России планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Инициативу для рассмотрения уже направили в правительство.

Депутат Госдумы прокомментировала эту идею, назвав такую практику допустимой. Статус самозанятых позволит украинцам работать официально и иметь права.

«Именно возможность выплачивать налоги, формировать пенсионные права в дальнейшем — то, что востребовано среди приезжих с Украины», — пояснила российский парламентарий, ее слова приводит InfoReactor.

По мнению Бессараб, такая же политика может проводиться и в отношении граждан стран СНГ.

Напомним, что как самозанятые в России работают граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Уроженцы других государств обязаны оформить патент или рабочую визу.

По данным МВД России, в 2018 году в страну въехало более 16,1 млн мигрантов. Больше половины из них — выходцы из стран СНГ.

Порядка 60% от числа въезжающих находятся в России на заработках, с частным визитом приезжают только 37% иностранных граждан.