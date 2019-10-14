Принят проект бюджета Петербурга на 2020 год. ФАН-ТВ

33 детских сада, 13 школ, 10 объектов здравоохранения построят в Петербурге в следующем году. Городской бюджет охватит четыре больших приоритетных направления: «Комфортный», «Социальный», «Открытый» и «Умный» город. Документ останется социально направленным. На эту сферу из городской казны выделят 440 млрд рублей. Это и социальная поддержка граждан, обеспечение жильем, содействие занятости населения, здесь же и развитие сфер культуры и спорта. Почти 158 млрд рублей из этих денег направят на развитие образования, и около120 — на здравоохранение. Больше средств в предстоящем году пойдет на борьбу с онкологией — это национальный проект.

«В 2020 году будет выделено средств на треть на онкологию больше, по сравнению с этим годом. Стоит задача — поднять помощь онкологическим пациентам на более высокий уровень. Это многовекторная задача: здесь и улучшение материально-технической базы учреждений, внедрение новых методик, новых препаратов. Многое делается, и будет делаться. Конечная задача — показатели работы онкологических служб должны соответствовать самым развитым европейским странам», — отметил директор территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель.

Строительство дорог, проектирование новых станций метро, создание маршрута скоростного трамвая Шушары — Колпино, работы на участках Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях. На развитие транспортной системы в Петербурге в следующем году направят 117, 5 млрд рублей. Большое внимание уделят исполнению национальных проектов. Основной источник городского бюджета — налоговые поступления. Предполагается, что они будут расти на 8-10 % в год.

«Мы понимаем, что только налоговыми доходами дело ограничиться не может, поэтому поставлена задача развивать неналоговые доходы, в том числе, и доходы за счет предоставления услуг. В общем-то, это достаточно новая для нас постановка задачи — мы ее будем выполнять. Услуги, связанные и с организацией парковочного пространства в городе, организация предоставления данных. Данных не о жителях, а о том, что находится на территории города. Это является стандартным путем увеличения дохода бюджета», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

В целом доходы городской казны на следующий год составят около 665 млрд рублей. Расходы почти на 37 млрд больше. Предполагается, что дефицит городского бюджета будет сокращаться год от года.